VIDEO / Tužan dan za Latvijce: Nakon Srba, kobna je bila i Litva

Litva je u baltičkom derbiju osmine finala Europskog prvenstva pobijedila domaćina završnice Latviju sa 88:79.
Lakše nego što se očekivalo, pogotovo ako se zna da igraju bez ozlijeđenog Rokasa Jokubaitisa, Litavci su prošli dalje i sada čekaju boljeg iz dvoboja Grčka – Izrael.
USKORO OPŠIRNIJE…
