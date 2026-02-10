VIDEO / ‘Trade Zupca u Indianu je dobar potez za njega, a Giannis je već odigrao zadnju utakmicu za Buckse’

Košarka 10. velj 202611:55 0 komentara

NBA trade deadline je iza nas i sada su nam poznate konture rostera s kojima će momčadi završiti aktualnu sezonu. Sredinu je promijenio i najbolji hrvatski košarkaš Ivica Zubac. O njegovom, ali i ostalim najvažnijim tradeovima u emisiji JutroSK razgovarali su naši komentatori Bruno Roglić i Ivan Mihovil Klarić. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

