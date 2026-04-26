VIDEO / Toronto nevjerojatnim preokretom protiv Clevelanda došao do poravnanja u seriji

U četvrtoj utakmici prve runde play-offa u NBA ligi Cleveland Cavaliersi su na gostovanju kod Toronto Raptorsa imali veliku prednost u posljednjim minutama, no na kraju su sve to ispustili i upisali poraz od 93:89.

Bila je to utakmica koja nije sličila NBA košarci, a čak ni play-off košarci, nego onoj staroj europskoj košarci. Igralo se uz mali broj poena, a u takvom omjeru snaga do pobjede je na kraju došla ekipa Toronta.

Vodio je Cleveland osam poena razlike pet minuta prije kraja te pet poena razlike dvije minute i 10 sekundi prije kraja. Međutim, momčad Raptorsa je serijom 8-0 preokrenula susret te je u posljednjih 20 sekundi ušla s prednošću od 90:87. Imao je Cleveland napad za izjednačenje, ali tricu je promašio X i Raptorsi su došli do poravnanja u seriji na 2-2.

Najbolji u redovima Raptorsa bili su Scottie Barnes i Brandon Ingram koji su ubacili 23 poena dok je kod Clevelanda najbolji bio Donovan Mitchell s 20 poena.

Pobjednik ove serije će u polufinalu Istočne konferencije igrati protiv boljeg iz serije između Detroit Pistonsa i Orlando Magica. Tamo je trenutačno 2-1 u pobjedama za osme nositelje iz Orlanda.

Sljedeći susret Clevelanda i Toronta odigrat će se u Clevelandu 30. travnja.

