VIDEO / Teška povreda grčkog košarkaša: Plakao je dok su ga odnosili na nosilima

Podijeli :

Georgios Papagiannis nezgodno je doskočio na parket tijekom utakmice između Efesa i Panathinaikosa te je ostao ležati na terenu, previjajući se od bolova.

Velika nesreća za Georgiosa Papagiannisa, koji je tijekom euroligaškog dvoboja Efesa i Panathinaikosa prilikom pokušaja zakucavanja nezgodno doskočio na lijevu nogu i srušio se u bolovima.

Brojni igrači obje momčadi okupili su se oko njega kako bi mu pružili utjehu, a nakon brze reakcije liječničkog tima Efesa, Papagiannis je iznesen s terena na nosilima.

Prve snimke, nažalost, ne ulijevaju optimizam – osim što se vidno previjao od bolova, teren je napustio plačući, ležeći na nosilima.

Do ozljede je došlo pet minuta prije kraja druge četvrtine, a grčki centar je do tog trenutka imao četiri poena i tri skoka. Ovaj 28-godišnjak je ovoga ljeta stigao u Efes iz Monaca, gdje je proveo prošlu sezonu, a ranije je nastupao za Fenerbahče i Panathinaikos.

U prva četiri ovosezonska nastupa u Euroligi prosječno je bilježio 1.8 poena, 3.5 skokova i 1.3 asistencije u 16.5 minuta po utakmici.