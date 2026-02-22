VIDEO / Teška ozljeda zvijezde Sunsa, napustio je igru natečene šake

Podijeli :

Dillon Brooks, zvijezda Phoenix Sunsa, doživio je tešku povredu u pobjedi svog tima nad Orlando Magicom 113:110.

Odlični bek se ozlijedio sredinom prve četvrtine. Otišao je u svlačionicu i više se nije vratio, a tim iz Arizone je nakon utakmice potvrdio da je Brooks pretrpio ozbiljniju ozljedu.

Kako je priopćeno, radi se o prijelomu lijeve ruke, zbog čega će talentirani košarkaš neko vrijeme izbivati s parketa. Prema izvještajima američkih medija, Brooksa očekuju novi pregledi za tjedan dana, nakon kojih će biti poznato više detalja o njegovom povratku u igru.

Sunsi su trenutno sedmi na ljestvici Zapadne konferencije s omjerom 33-24, a budući da će idući tjedan biti bez Devina Booker, jasno je da ekipu očekuje težak period u borbi za plasman u doigravanje.