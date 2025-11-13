VIDEO / Tek pet poena Hezonje u porazu Reala, Grci su bili bolji

Podijeli :

Košarkaši Real Madrida poraženi su 77:87 od Panathinaikosa u 11. kolu Eurolige. Najviše je poena, 20, ubacio Realov Edy Tavares, dok je kod pobjednika najefikasniji bio TJ Shorts. Mario Hezonja ubacio je pet poena uz dva skoka i dvije asistencije.