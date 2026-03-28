VIDEO / Tata LeBron i sin Bronny James ispisali povijest NBA

Sjajan trenutak za povijest kreirali su otac i sin James. U susretu LA Lakersa protiv Netsa (116:99) LeBron James dodao je sinu Bronnyju za tricu u drugoj četvrtini i bila je to asistencija za povijest jer se nikad to prije nije dogodilo. LeBron i Bronny su prvi otac i sin koji su ikada igrali u NBA ligi u isto vrijeme, a kamoli u istoj momčadi.

