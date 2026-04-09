VIDEO / Na Zapadu ništa novo: Thunder ponovno ‘broj 1’ za doigravanje!

Podijeli :

Aktualni NBA prvaci Oklahoma City Thunder pobjedom 128-110 na gostovanju kod LA Clippersa osigurali su 'broj 1' za doigravanje drugu godinu zaredom, a treći put zaredom će završiti osnovni dio sezone na prvom mjestu u Zapadnoj konferenciji.

Do sedme uzastopne pobjede u aktualnom pozitivnom nizu Thunder (64-16) je predvodio Chet Holmgren s 30 koševa i 14 skokova, a Shai Gilgeous-Alexander je spojio 20 poena i 11 asistencija.

Nakon prošlogodišnjeg osvajanja prvog naslova u povijesti franšize, Thunder će ponovno imati prednost domaćeg terena kroz cijelo doigravanje, a koliko to znači potvrđuje najbolji domaći učinak u ligi (34-6). Dovoljno je sjetiti se da je Thunder i prošlogodišnji naslov osvojio pobjedom u odlučujućoj, sedmoj utakmici finala na domaćem terenu, nošeni fanatičnom podrškom navijača u Paycom Centeru.

Clippersi se nisu mogli ravnopravno nositi s prvacima u svom Intuit Domeu i već su u prvoj čevrtini bili u zaostatku od 15 poena. Kawhi Leonard s 20 poena i Kobe Sanders sa 17 koševa, predvodili su strijelce Clippersa (41-39), koji će put do doigravanja tražiti kroz ‘play-in’. Zasada drže osmo mjesto i smiješi im se gostovanje u Phoenixu u prvoj od dvije prilike za plasman u doigravanje. Za dva dana, na gostovanju u Portlandu, igrat će odlučujuću utakmicu za osmo mjesto protiv Trail Blazersa.