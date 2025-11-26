VIDEO / Suigrači odmah napali Hezonju, ali trener ga brani: ‘Donio je dobru odluku’

Podijeli :

Košarkaši Reala izborili su mukotrpnu, ali vrijednu euroligašku pobjedu na gostovanju u Sofiji protiv Hapoela 75:74.

Mario Hezonja ubacio je 19 poena i upisao šest skokova, dvije asistencije i tri osvojene lopte uz šut iz igre 7 od 11. No, njegov potez na samom kraju koji je njegov Real mogao koštati pobjede će ostati u pamćenju.

Naime, Maledon je promašio dvicu za Real i tu je loptu uhvatio Hezonja koji je osam sekundi do kraja šutirao daleku tricu i promašio. To je ostavilo vremena igračima Hapoela da povuku polukontru iz koje je Vasilije Micić, preko Campazza, šutirao za pobjedu ali srećom po Hezonju nije pogodio. Do Hezonje je nakon tog poteza odmah stigao i Llull koji nije bio nimalo sretan s njegovim potezom.

Trenere Real Madrida Sergio Scariolo stao je u obranu Hezonje.

“Ne znam je li šut Maledona zakačio obruč ili ne. Ako jest, onda je napravljen veliki propust za zapisničkim stolom, jer nisu resetirali vrijeme napada. U tom trenutku, imajući u vidu tu grešku, Hezonja je donio dobru odluku da šutne jer je napad isticao. Mnogo je bolje, i zapravo je bilo mnogo bolje pucati i imati živu loptu za skok koju čak možeš i osvojiti nego završiti s krajem napada, minutom odmora i posljednjom akcijom sa ubacivanjem sa strane. Naravno, ako je zapisnički stol bio u pravu morali su resetirati napad. U tom slučaju, utakmica bi bila gotova, jer bi Hezonja držao loptu dok ga ne fauliraju”, rekao je trener Reala.

