VIDEO / Sudar titana Jokića i Wembanyame, Denver iščupao pobjedu

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

U velikom derbiju Zapadne konferencije, Denver Nuggetsi pobijedili su San Antonio Spurse nakon produžetka rezultatom 136:134.

Približava se kraj ligaškog dijela sezone i čini se da su pozicije za doigravanje uglavnom već određene, iako još ima prostora za manje promjene. U završnici sezone sve se više prati forma kandidata za MVP nagradu. Gledano iz te perspektive, utakmica u Denveru bila je pravi spektakl – sudar dvojice od trojice najozbiljnijih kandidata za MVP titulu, Nikole Jokića i Victora Wembanyame.

Ovo je vjerojatno bio jedan od najspektakularnijih individualnih dvoboja, ne samo ove sezone. Obojica su krenuli snažno, pogađali gotovo sve i imali ogroman utjecaj na igru. Krajem prve četvrtine Francuz je, nenamjerno, udario Jokića u glavu. Trostruki MVP pao je na parket i raskrvario nos. Srećom, ozljeda nije bila ozbiljna pa su nastavili epski okršaj.

Što se same utakmice tiče, gosti su nakon početnih 3:0 za Denver konstantno vodili. U drugoj četvrtini imali su i +13 (57:44). Denver je u trećoj dionici smanjio zaostatak i stalno bio blizu. Na 3:39 do kraja Jamal Murray pogodio je tricu za prvo vodstvo Denvera nakon početka – 116:115. No ubrzo je uslijedio novi preokret: Devin Vassell pogodio je tri slobodna bacanja, a nakon promašaja Jokića, Julian Champagnie zabio je za 120:116 dvije minute prije kraja.