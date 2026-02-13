VIDEO / Srpski košarkaš prebolio je rak: Poslušajte ovacije koje je dobio kada se vratio na parket

Podijeli :

Nikola Topić upisao je prve minute u NBA ligi u dresu Oklahoma City Thunder i pritom postigao svoje prve poene, nakon što je prošao kroz tešku borbu s rakom testisa. Njegov debi stigao je poslije duge pauze – najprije je zbog ozljede koljena propustio čitavu prošlu sezonu, a potom mu je uoči nove dijagnosticirana ozbiljna bolest. Iako je Thunder izgubio od Milwaukee Bucks rezultatom 110:93, utakmicu je obilježio emotivan Topićev povratak na parket.

Dvadesetogodišnji srpski košarkaš ušao je u igru pri kraju prve četvrtine, uz snažnu podršku domaćih navijača. Svoja jedina dva poena zabio je početkom druge četvrtine preciznim šutem s poludistance, a susret je zaključio s učinkom od dva poena, jednog skoka i jedne asistencije. Ovacije možete poslušati od 40. sekunde videa nadalje.

Topić je bio 12. izbor NBA drafta 2024., no sezonu prije dolaska u ligu morao je preskočiti zbog ozljede koljena koju je zadobio još prije drafta. Kada se napokon trebao priključiti momčadi, tijekom priprema mu je otkriven rak testisa. U listopadu je operiran, nakon čega je prošao kemoterapiju kako bi se uspješno vratio profesionalnim obvezama.

U sklopu rehabilitacije nastupio je i za Oklahoma City Blue, razvojnu momčad Thundera u G ligi. U pobjedi 137:135 protiv Sioux Falls Skyforce nakon produžetka, za 16 minuta na parketu ostvario je sedam poena i sedam asistencija.

Prije odlaska u NBA bio je član Crvena zvezda, a iskustvo je stjecao i na posudbama u klubovima Slodes, OKK Beograd i Mega. Sa srpskom reprezentacijom osvojio je zlato na Europskom prvenstvu do 18 godina 2023. godine.

