VIDEO / Srbija se poigrava s Česima, u prvoj četvrtini već je preko 20 razlike

Košarkaši Srbije veliki su favoriti i protiv Češke u skupini A Eurobasketa u Rigi, što su pokazali odmah u prvoj četvrtini koja im je pripala 27:5! Filip Petrušev je zabio devet poena, a Nikola Jović osam. Na tom putu Srbi su napravili samo jedan prekršaj.

