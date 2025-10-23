VIDEO / Spursi uništili Maverickse, Wembanyama ‘upropastio’ debi Coopera Flagga

Njegova je partija potpuno zasjenila debi Coopera Flagga, prvog izbora posljednjeg NBA drafta. Flagg, bek-krilo sa sveučilišta Duke, visok 206 centimetara, postao je drugi najmlađi igrač u povijesti koji je započeo utakmicu u debiju — mlađi od njega bio je samo LeBron James, i to za dva dana.

Flagg je prve poene postigao u drugoj četvrtini, a susret završio s 10 poena i 10 skokova. Mnogi ga vide kao nasljednika Luke Dončića, Slovenca kojeg je Dallas prošle sezone u šokantnoj razmjeni poslao u Los Angeles Lakerse.

Flagg se smatra jednim od najperspektivnijih američkih košarkaških talenata u novijoj povijesti. Od njega se očekuje da postane ključni oslonac Mavericksa u godinama koje dolaze, nastavljajući put kojim su prije njega išli Dirk Nowitzki i Luka Dončić. Prema mišljenju vodećih američkih stručnjaka i sveučilišnih trenera, Flagg je najveći domaći talent još od LeBrona Jamesa.