VIDEO / Spursi nadoknadili -15 i upisali 10 pobjedu zaredom u NBA ligi

U noći sa srijede na četvrtak San Antonio Spursi, ekipa s najboljom formom u NBA ligi, gostovala je kod Toronto Raptorsa. Momčad iz Teksasa stigla je u ovaj susret s devet uzastopnih pobjeda, ali se činilo da do 10. neće doći. Toronto je vodio s +15 (90:75) da bi na kraju Spursi ipak to preokrenuli i slavili sa 110:107.

Ključan igrač u redovima gostiju bio je Devin Vassell s 21 poenom dok je 20 ubacio De’Aron Fox. Victor Wembanyama imao je nešto tišu večer te je postigao 12 poena, uhvatio osam skokova i udijelio tri asistencije. Kod Toronta su najbolji bili Brandon Ingram i Immanuel Quickley s 20 poena.

Ovom pobjedom su Spursi došli na omjer 42-16 te su se približili prvom mjestu Zapadne konferencije jer je istu večer Oklahoma City Thunder izgubio od Detroit Pistonsa pa su oni sada na omjeru 45-15, s tri pobjede više, ali i dvije utakmice više.

Toronto je porazom došao na omjer 34-25 te su i dalje peti u Istočnoj konferenciji.

