VIDEO / Spursi izborili drugu rundu, Knicksi poveli, a 76ersi iznenadili

Podijeli :

AP Photo/Eric Gay via Guliver

San Antonio Spurs su, nakon Oklahoma City Thunder, druga momčad koja je izborila plasman u drugu rundu NBA doigravanja. Spursi su prošli u polufinale Zapadne konferencije nakon što su u petoj utakmici serije svladali Portland Trail Blazers rezultatom 114:95 te ukupno slavili 4:1 u seriji.

San Antonio je već na poluvremenu imao velikih +20 (65:45) i do kraja je rutinski priveo utakmicu kraju. De’Aaron Fox zabio je 21 poen, Julian Champagnie dodao je 19, dok je Victor Wembanyama ostvario double-double učinak sa 17 poena i 14 skokova.

Kod Portlanda je ponovno najefikasniji bio Deni Avdija, koji je utakmicu završio s 22 poena uz po tri skoka i asistencije.

Spursi će u polufinalu doigravanja igrati protiv pobjednika serije Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves.

KNICKSI POVELI U SERIJI

New York Knicksi su pobijedili Atlanta Hawks rezultatom 126:97 i poveli 3:2 u seriji. Sjajan je bio Jalen Brunson s 39 poena i osam asistencija, dok Hawksima nije pomogla ni dobra utakmica Jalen Johnsona, koji je upisao 18 poena i 10 skokova.

IZNENAĐENJE 76ERSA

Iznenađenje je priredila Philadelphia, koja je zahvaljujući nevjerojatnoj posljednjoj četvrtini pobijedila Boston Celtics u gostima 113:97 i smanjila zaostatak u seriji na 3:2.

Rezultat četvrte četvrtine bio je 28:11, a pobjedu Sixersima donijela je sjajna obrana. Joel Embiid ubacio je 33 poena uz osam asistencija, dok je Tyrese Maxey završio utakmicu s 25 poena i 10 skokova.

Kod Celticsa je Jayson Tatum imao 24 poena i čak 16 skokova, dok se Jaylen Brown zaustavio na 22 poena.

Šesta utakmica igra se u Philadelphia.