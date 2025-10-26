VIDEO / Spektakularno alley oop zakucavanje u režiji Jokića i Gordona! Komentator SK: Normalan dan na poslu

Podijeli :

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić obilježio je utakmicu između svojih Denver Nuggetsa i Phoenix Sunsa, a ujedno je zabilježio i asistenciju u alley oop zakucavanju koje će se "vrtjeti" još dugo, dugo.

Košarkaši Denver Nuggetsa zabilježili su prvu pobjedu sezone u NBA ligi, nakon što su uvjerljivo slavili protiv Phoenix Sunsa 133:111, uz sjajan nastup ​​Nikole Jokića.

U 32 minute na terenu, Jokić je ostvario 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija. Centar iz Sombora ostvario je triple-double u ranoj fazi utakmice.

Srbin je igrao sjajno, a prve poene postigao je samo nekoliko minuta prije poluvremena. U tom razdoblju utakmice asistirao je za spektakularno alley oop zakucavanje u krilnog centra Aarona Gordona.

Naš komentator Dominik Čičak samo je zaključio: “Normalan dan na poslu.”

Nuggetsi sada imaju jednu pobjedu i jedan poraz. Sljedeća utakmica Denvera je u ponedjeljak, kada igraju protiv Minnesota Timberwolvesa.

