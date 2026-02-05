VIDEO / Spektakl u Madison Square Gardenu: Dva produžetka, triple-double Jokića, pobjeda Knicksa!

Podijeli :

AP Photo/Yuki Iwamura via Guliver

New York Knicksi pobijedili su Denver Nuggetse 134:127 (28:30, 27:23, 33:29, 20:26 – 11:11, 15:8) nakon dramatične završnice odigrane u dva produžetka u Madison Square Gardenu.

Igrači franšize iz Velike jabuke morali su se itekako namučiti kako bi došli do osme uzastopne pobjede, koja ih drži među tri najbolje plasirane momčadi Istočne konferencije. Knicksi sada imaju omjer od 33 pobjede i 18 poraza, isti kao i drugoplasirani Boston Celticsi.

Domaćin je imao prednost od dva poena pred kraj prvog produžetka, a Jamal Murray je u završnici šutirao za tricu i promašio. Ipak, Denver je dobio priliku za „popravni“ jer je dosuđen prekršaj Mikala Bridgesa nad Christianom Braunom, koji je oba slobodna bacanja pogodio na 0,3 sekunde do kraja.

Ipak, Jalen Brunson, koji je utakmicu završio s 42 poena, devet asistencija i osam skokova, bio je najzaslužniji za pobjedu, postigavši šest ključnih poena u drugom produžetku.

Murray je postigao 39 poena uz pet skokova i šest asistencija, dok je srpski centar Nikola Jokić upisao triple-double učinak – 30 poena, 14 skokova i 10 asistencija. To je njegov prvi takav nastup nakon oporavka od ozljede koljena.

Osim poraza, momčad Davida Adelmana pretrpjela je i dvije ozljede. Peyton Watson je šepao krajem posljednje četvrtine, dok se Spencer Jones sudario glavom s Karl-Anthonyjem Townsom, koji je do kraja utakmice igrao s povezom preko oka te upisao 24 poena i 12 skokova.

