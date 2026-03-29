VIDEO / Sjajni Hrvat u komičnoj interakciji nakon ogromnog uspjeha: ‘Smijem li pričati o tome? Smiješ… Ne, ne smiješ’

Momčad Illinoisa, u kojoj je gotovo polovica igrača podrijetlom s ovih prostora, igrat će na završnom turniru NCAA lige, pa je jasno za koga će navijati velik dio Balkana kada "March Madness" dosegne vrhunac.
Hrvatski div Tomislav Ivišić, bivši igrač Šibenke i Studentskog centra, s 13 poena dao je velik doprinos pobjedi nad Iowom, a nakon utakmice našao se u jednoj komičnoj situaciji.
Tomislav je susret završio ranije zbog osobnih pogrešaka, a kada je na konferenciji za medije upitan smatra li da mu je peti prekršaj opravdano dosuđen, rekao je:
“Mislim da nije bio faul“, a zatim upitao trenera: “Smijem li pričati o tome?“
“Smiješ, slobodno. Reci što god hoćeš“, odgovorio je trener, no ubrzo je shvatio na što se pitanje odnosi.
“Ne, ne smiješ“, glasio je konačan odgovor, nakon čega je 23-godišnji centar dao diplomatski komentar:
“Vrlo sam uzbuđen zbog pobjede i što je moja momčad odigrala dobro.“
