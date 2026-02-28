VIDEO / Sirena ‘poludjela’ usred NBA utakmice: 15 minuta kaosa u Detroitu

Sredinom treće četvrtine u utakmici između Detroit Pistonsa i Cleveland Cavaliersa vidjeli smo jednu komičnu situaciju. U jednom trenutku sirena je počela odzvanjati u Little Caesars Areni, toliko glasno da su svi okupljeni u dvorani začepili uši. Trajalo je to dobrih 15-ak minuta, a onda su tehničari konačno riješili problem... Inače, to je bio najmanji problem za navijače Pistonsa jer je njihova momčad pobijedila nakon produžetka 122:119.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!