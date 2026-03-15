VIDEO / Shai šutirao očajno, pa produžio rekord u završnici protiv Timberwolvesa

Oklahoma City Thunder zabilježio je osmu pobjedu u nizu, a momčad koja brani naslov pobijedila je Minnesota Timberwolvese 116:103 (23:22, 24:31, 33:23, 36:27) na domaćem parketu.
Iako su domaći počeli serijom 9:0, gosti su pokazali zube i vodili na početku i kraju druge četvrtine, ali i gotovo cijelu treću. Ipak, Oklahoma City došla je do prednosti od 15 poena sredinom posljednje četvrtine i sačuvala ju je do kraja susreta.
Nedavno je Shai Gilgeous-Alexander srušio rekord star 63 godine koji je držao Wilt Chamberlain, jer je vezao povijesnih 127 utakmica u kojima je imao 20 ili više poena, a malo je nedostajalo da 28-godišnjak stane.
Kanadski playmaker šutirao je loše iz igre – tek 3/16, pa 4/18, ali je uspio produžiti niz popravkom na 7/22 u završnici posljednje četvrtine, kao i zabilježiti double-double s 20 poena i 10 asistencija uz tri skoka.
Najefikasniji u pobjedničkoj momčadi bio je 215 cm visoki Chet Holmgren, koji je ubacio 21 poen i uhvatio devet skokova, a slijedio ga je bek Isaiah Joe s 20 poena i četiri skoka.
Momčadi trenera Chrisa Fincha nisu pomogli 32 poena Julius Randlea, koji je na to dodao još sedam skokova i šest asistencija, dok je Anthony Edwards stao na 19 poena, šest skokova i pet asistencija.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!