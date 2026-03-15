VIDEO / Shai šutirao očajno, pa produžio rekord u završnici protiv Timberwolvesa

Iako su domaći počeli serijom 9:0, gosti su pokazali zube i vodili na početku i kraju druge četvrtine, ali i gotovo cijelu treću. Ipak, Oklahoma City došla je do prednosti od 15 poena sredinom posljednje četvrtine i sačuvala ju je do kraja susreta.

Nedavno je Shai Gilgeous-Alexander srušio rekord star 63 godine koji je držao Wilt Chamberlain, jer je vezao povijesnih 127 utakmica u kojima je imao 20 ili više poena, a malo je nedostajalo da 28-godišnjak stane.

Kanadski playmaker šutirao je loše iz igre – tek 3/16, pa 4/18, ali je uspio produžiti niz popravkom na 7/22 u završnici posljednje četvrtine, kao i zabilježiti double-double s 20 poena i 10 asistencija uz tri skoka.

Najefikasniji u pobjedničkoj momčadi bio je 215 cm visoki Chet Holmgren, koji je ubacio 21 poen i uhvatio devet skokova, a slijedio ga je bek Isaiah Joe s 20 poena i četiri skoka.

Momčadi trenera Chrisa Fincha nisu pomogli 32 poena Julius Randlea, koji je na to dodao još sedam skokova i šest asistencija, dok je Anthony Edwards stao na 19 poena, šest skokova i pet asistencija.