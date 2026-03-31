VIDEO / Wembanyama do najbržeg double-double učinka u povijesti NBA, Shai presudio Pistonsima

MVP partiju pružio je Victor Wembanyama u pobjedi San Antonio Spursa nad Chicagom na domaćem terenu 129:114. Francuz je u toj pobjedi zabilježio 41 poen i 16 skokova te potvrdio da je možda i glavni kandidat za titulu najkorisnijeg igrača ove sezone.

Francuz je upisao i najbrži double-double u povijesti NBA lige. Do deset poena i deset skokova stigao je za prvih osam minuta i 31 sekundu provedenih na terenu. Jim Washington iz St. Louis Hawksa imao je double-double za devet minuta protiv New York Knicksa 6. ožujka 1966. godine.

Derbi večeri odigran je u Oklahomi, gdje su se sastale dvije najbolje momčadi iz obje konferencije. Na kraju je, nakon produžetka, slavio aktualni prvak Oklahoma protiv Detroita rezultatom 114:110.

U pobjedničkoj momčadi Gilgeous-Alexander zabilježio je 47 poena, uz čak 21 s linije slobodnih bacanja. Iz igre je šutirao 12/19, uz 2/3 za tri poena. Na drugoj strani Reid je došao do double-double učinka od 21 poena i 10 skokova.

Lakersi su došli do 12. pobjede u posljednjih 13 utakmica i to bez Luke Dončića. Ruku na srce, protivnik im je bila jedna od najslabijih ekipa lige, Washington Wizardsi. Slavili su 120:101, a u odsustvu prve zvijezde momčadi i kandidata za MVP nagradu, LeBron James je istupio na najbolji mogući način.