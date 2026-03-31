VIDEO / Wembanyama do najbržeg double-double učinka u povijesti NBA, Shai presudio Pistonsima

U noći s nedjelje na ponedjeljak odigrano je osam NBA utakmica. Pobjede su ostvarili Miami, Atlanta, Phoenix, San Antonio, Minnesota, Cleveland, Oklahoma i Los Angeles Lakersi.
MVP partiju pružio je Victor Wembanyama u pobjedi San Antonio Spursa nad Chicagom na domaćem terenu 129:114. Francuz je u toj pobjedi zabilježio 41 poen i 16 skokova te potvrdio da je možda i glavni kandidat za titulu najkorisnijeg igrača ove sezone.
Francuz je upisao i najbrži double-double u povijesti NBA lige. Do deset poena i deset skokova stigao je za prvih osam minuta i 31 sekundu provedenih na terenu. Jim Washington iz St. Louis Hawksa imao je double-double za devet minuta protiv New York Knicksa 6. ožujka 1966. godine.
Derbi večeri odigran je u Oklahomi, gdje su se sastale dvije najbolje momčadi iz obje konferencije. Na kraju je, nakon produžetka, slavio aktualni prvak Oklahoma protiv Detroita rezultatom 114:110.
U pobjedničkoj momčadi Gilgeous-Alexander zabilježio je 47 poena, uz čak 21 s linije slobodnih bacanja. Iz igre je šutirao 12/19, uz 2/3 za tri poena. Na drugoj strani Reid je došao do double-double učinka od 21 poena i 10 skokova.
Lakersi su došli do 12. pobjede u posljednjih 13 utakmica i to bez Luke Dončića. Ruku na srce, protivnik im je bila jedna od najslabijih ekipa lige, Washington Wizardsi. Slavili su 120:101, a u odsustvu prve zvijezde momčadi i kandidata za MVP nagradu, LeBron James je istupio na najbolji mogući način.
Zabilježio je novi triple-double, treći ove sezone, a 125. u karijeri. Susret je završio s 21 poenom, 12 asistencija i 10 skokova. Odlučujuća razlika stvorena je nakon druge četvrtine, koju je domaća momčad dobila 40:18, za 65:44 na poluvremenu. Od tada pa do kraja razlika je stalno bila dvoznamenkasta i na kraju je upisana uvjerljiva pobjeda.
Uz Jamesa, po 19 poena postigli su Reaves, Hayes i Kennard, a učinak je imao i Bronny James sa šest poena (2/10 iz igre, 0/5 za tri poena) te po jednim skokom i asistencijom. Na drugoj strani najučinkovitiji je bio Riley s 20 poena, Champagnie je postigao 18, a dvoznamenkast je bio i Tristan Vukčević s 14 poena (4/12 iz igre, 1/6 za tri poena), tri skoka i asistencijom.
