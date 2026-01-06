VIDEO / Šest poena Hezonje u slavlju Reala, uvjerljiv poraz za Golemca i Dubai

Podijeli :

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ubacio je šest koševa te imao tri skoka i dvije asistencije u pobjedi Real Madrida 80-69 na gostovanju kod francuskog ASVEL-a u 20. kolu Eurolige, dok je Dubai Jurice Golemca uvjerljivo poražen s 85-60 na gostovanju kod Hapoela u Tel Avivu.

Hezonja je u Francuskoj igrao nešto više od 21 minute, a njegovom lošijem učinku doprinijelo je pet promašenih trica (0/5).

Madridsku momčad je predvodio Trey Lyles s 21 košem i sedam skokova. Facundo Campazzo je ubacio 15 poena, a Eddy Tavares je spojio 12 koševa i devet skokova. U domaćoj momčadi su najbolji bili Glynn Watson s 14 poena i Thomas Huertel s 12 koševa i pet asistencija.

Dubai Jurice Golemca je dva dana nakon rutinske pobjede u Splitu u ABA ligi jedno poluvrijeme držao korak s vodećom momčadi Eurolige na gostovanju u Izraelu. Gostujuća momčad je na poluvremenu vodila 41-36, a onda se raspala u drugom poluvremenu. Hapoel je u završnih 20 minuta postigao 49 koševa, a suparnike ostavio na samo 19 poena.

Antonio Blakeney je predvodio strijelce izraelske momčadi s 25 poena, a imao je i sedam skokova. Vasilije Micić je ubacio 19 koševa. Filip Petrušev je bio najbolji strijelac Dubaija s 13 poena, a uz njega je još samo Dwayne Bacon imao dvoznamenkast učinak s 11 koševa.

Valencia je u Beogradu nadigrala Crvenu zvezdu sa 106-89, a Jean Montero je za pobjednike ubacio 25 koševa. Po 15 poena su ubacili Brancou Badio i Omari Moore. Jordan Nwora je s 22 koša bio najbolji strijelac Crvene zvezde, a Jared Butler je imao 16 poena i devet asistencija.

Barcelona je u utakmici odigranoj bez gledatelja u dvorani pobijedila Maccabi Tel Aviv s 93-83, a Tornike Šengelia je s 22 koša bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi.

Bolonjski Virtus je na svom parketu svladao Žalgiris s 83-79 uz 20 koševa Derricka Alstona.

