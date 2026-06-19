VIDEO / Reporter SK posjetio je Dončićev mural: ‘Otišao je iz Dallasa, ali ovo je i dalje njegov grad’

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Naš novinar i komentator Sport Kluba Vedran Babić u slobodno vrijeme nakon utakmice Hrvatske i Engleske u Dallasu, ispričao vam je zanimljivu priču o muralu bivšeg košarkaša Dallas Mavericksa, Luke Dončića koji je oslikan u gradu. Pogledajte...

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.