VIDEO / Rekordna pobjeda Nuggetsa u sezoni, Jokić dobio poštedu u zadnjoj četvrtini

Denver Nuggetsi ubilježili su najuvjerljiviju pobjedu sezone, sa 157:103 u gostima kod Portland Trail Blazersa, tako da Nikola Jokić nije morao ni sudjelovati u zadnjoj četvrtini.

Nuggetsi su razbili Blazerse po četvrtinama 41:27, 41:26, 43:32 i 32:18, čime je momčad Davida Adelmana nadmašila najveću razliku u jednoj pobjedi ove sezone. Prethodno su New Orleans svladali s do tada rekordnih 34 razlike krajem listopada prošle godine.

Srbin Nikola Jokić odigrao je drugu utakmicu poslije 31. rođendana, a nije zabilježio triple-double jer nije bilo potrebe da uopće igra u posljednjoj četvrtini, pred koju je Denver vodio s već 40 razlike. Svejedno, Jokićev je učinak opet bio standardno impresivan s 32 koša (10/15 iz igre) uz devet skokova, sedam asistencija i četiri ukradene lopte za 29 minuta igre.

S 25 koševa te po šest skokova i asistencija Jokića je pratio Jamal Murray.

Denver je treći na Zapadu s omjerom 36-21, ali i promjenjivom formom u zadnje vrijeme, dok su Blazersi na granici play-ina na desetom mjestu s omjerom 27-30.

