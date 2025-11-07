VIDEO / Real razbio Barcelonu u El Clasicu, Partizan poklonio pobjedu Grcima

Blistao je sjajni Trey Lyles, koji je za 23 minute na parketu ubacio 29 poena. Posebno je impresivan bio u trećoj dionici, u kojoj je postigao 13 poena u pet minuta. Pratili su ga Campazzo i Hezonja s po 15 poena, Maledon je dodao 12, a Feliz devet. U Barceloni je Cliburn stao na 19, Parker je ubacio 18, a Vesely 15 poena.

Košarkaši Partizana poraženi su u gostovanju Olympiakosu u sklopu devetog kola Eurolige rezultatom 80:71.

Pobjednika je odlučilo vrlo loše izdanje Partizana u četvrtoj dionici, koji je imao sve više problema kako se utakmica bližila kraju.