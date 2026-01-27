VIDEO / Real neočekivano kiksao u Parizu! Hezonja ubacio 16 poena u 24 minute

Podijeli :

Hezonja i društvo prekinuli su pobjedničku seriju u Euroligi.

Košarkaši Pariza vratili su se na pobjedničke staze nakon tri uzastopna poraza u Euroligi – i to na impresivan način! Momčad Francesca Tabellinija u utorak je u svojoj Adidas Areni svladala Real Madrid rezultatom 98:92.

Time je prekinuta sjajna serija momčadi Sergija Scariola od šest uzastopnih pobjeda u Euroligi. Do ovog susreta španjolski je velikan imao čak 11 pobjeda u posljednjih 12 utakmica u svim natjecanjima.

Ključnu ulogu u završnici odigrao je Jared Roden, koji se u presudnim trenucima pridružio Nadiru Hifiju i ubacio šuteve koji su donijeli pobjedu.

Mario Hezonja proveo je 24 minute na parketu u dresu madridske momčadi, a utakmicu je završio s 16 poena uz šut 6/13.