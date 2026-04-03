VIDEO / Real nakon drame prekinuo pobjednički niz, Olympiakos se vratio na vrh Eurolige

Uzbudljiva večer na euroligaškim parketima.

Završeno je 35. kolo košarkaške Eurolige. Organizatori su za kraj radnog tjedna ostavili tri utakmice, a kao i uvijek sažetke možete pogledati na Sport Klubu.

Baskonia – Real Madrid

Baskonia je u neizvjesnoj završnici svladala Real Madrid, prekinuvši tako niz pobjeda madridske momčadi. Ključni igrači domaćih bili su Timothé Luwawu-Cabarrot, Mamadi Diakite i Coby Simmons, koji su nosili napad tijekom cijelog susreta. Real je uzvratio preko Facunda Campazza i Marija Hezonje, ali je u završnici ostao bez rješenja protiv agresivne obrane Baskonije. U posljednjim minutama Simmons je preuzeo odgovornost i pogodio ključne šuteve, dok je Hezonja promašio pokušaj za vodstvo i potom skrivio odlučujući prekršaj. Baskonia je tako upisala četvrtu uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima.

Mario Hezonja završio je utakmicu sa 17 poena.

ASVEL – Olympiakos

Olympiakos je očekivano slavio na gostovanju kod ASVEL-a rezultatom 82:74 i dodatno se približio osiguranju plasmana u doigravanje Eurolige. Iako su domaćini pružili snažan otpor, posebno u trećoj četvrtini, grčka momčad zadržala je kontrolu u ključnim trenucima susreta. Najbolji kod Olympiakosa bio je Sasha Vezenkov s 21 poenom, uz solidan doprinos Thomasa Walkupa, Tylera Dorseyja i Nikole Milutinova. ASVEL je u nekoliko navrata smanjivao zaostatak na svega nekoliko poena, ali nije uspio dovršiti preokret. Gosti su tako opravdali ulogu favorita i zadržali visoku poziciju na ljestvici.

Virtus Bologna – Valencia

Valencia je uvjerljivo slavila u gostima kod Virtusa iz Bologne rezultatom 94:81, uz dominantnu predstavu Natea Reuversa. Američki centar odigrao je gotovo savršenu utakmicu s 33 poena i 10 skokova, predvodeći španjolsku momčad do važne pobjede. Dodatnu podršku pružili su Jean Montero i Semi Ojeleye, koji su doprinijeli u oba smjera igre. Virtus nije uspio parirati raspoloženim gostima, osobito u drugom dijelu susreta kada je Valencia prelomila utakmicu. Momčad Pedra Martíneza tako je potvrdila dobru formu unatoč izostancima nekoliko važnih igrača.