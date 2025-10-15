VIDEO / Real bolji od Partizana u Euroligi: Hezonja upisao nevjerojatnu asistenciju

Partizan se u prvoj četvrtini držao samo do 7:5 za Real, a onda je krenulo odvajanje. Real je prvo poveo s 13:5, a ubrzo zatim bilo je i +11 (19:8). Na kraju prve četvrtine bilo je +12 za Real (24:12), ali ni tu se Madriđani nisu zaustavili.

Prednost je samo rasla, a do kraja poluvremena došla je do +19 (52:33). Svoj obol dao je i hrvatski reprezentativac Mario Hezonja koji je susret počeo s klupe. U drugoj četvrtini zabio je dvije trice iz tri pokušaja, a upisao je i jednu maestralnu asistenciju u prvoj četvrtini za Edyja Tavaresa.

U drugom poluvremenu vidjeli smo nešto bolju igru Partizana, ali na kraju je svejedno pobjedu upisao Real s 93:86. Hezonja je susret završio s 12 poena, 5 skokova i 1 asistenciju.

To je Madriđanima treća pobjeda u novoj sezoni Eurolige dok je Partizan na omjeru 2-2. Real će u sljedećem kolu igrati protiv Crvene zvezde u Beogradu, a Partizan će gostovati kod Baskonije za koju igra Luka Šamanić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.