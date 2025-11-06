VIDEO / Prvi produžetak sezone u Euroligi! Hrvatski trener doživio novi poraz

Podijeli :

Uzbudljiva večer na euroligaškim parketima.

U četvrtak se igralo pet utakmica 9. kola košarkaške Eurolige.

Branitelj naslova Fenerbahče je došao do četvrte ovosezonske pobjede. Uvjerljivo su porazili francuski ASVEL s 81:67, a najefikasniji bio je Wade Baldwin sa 14 poena i 7 asistencija.

U utakmici koja je iz političkih razloga odigrana u Sarajevu, košarkaši Dubaija koji vodi hrvatski trener Jurica Golemac, uvjerljivo su poraženi od Hapoela iz Tel Aviva sa 109:97. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, izraelski sastav je u potpunosti preuzeo kontrolu nad utakmicom. Najraspoloženiji kod “domaćih” bio je Dwayne Bacon s 36 koševa, a pobjedničku momčad predvodio je Elijah Bryant s 25.

Baskonia je na domaćem terenu došla tek do treće pobjede u aktualnoj sezoni čime su se odvojili od Asvela i Maccabija koji su na dnu s omjerom 2-7. Momčad iz Baskije bila je bolja od Virtusa s 87:76, a predvodio ih je Luwawu-Cabarrot sa 16 koševa.

Košarkaši Bayerna porazili su Pariz na gostovanju s 86:82. Susret je bio napet do posljednjih sekundi, a prelomila je sjajna četvrtina Bavaraca koju su dobili s velikih 22:14. Najbolji igrač utakmice bio je Justin Robinson s 22 poena, a Bayern je u pobjedi predvodio Rathan Mayes sa 16 koševa.

U beogradskoj dvorani Aleksandra Nikolića viđen je prvi produžetak ove sezone u Euroligi. Ondje su se sastali Maccabi Tel Aviv i Monaco, a nakon 40 minuta rezultat je bio 96:96. U dodatnih pet minuta, više snage imali su košarkaši Monaca koji su u konačnici slavili sa 112-107. Igrač utakmice bio je sjajni Mike James s 34 poena i 7 asistencija.