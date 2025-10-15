VIDEO / Prošle sezone je igrao za Cibonu, a sada je jedan od najboljih igrača u španjolskom euroligašu

Podijeli :

Nekadašnji 19. izbor prve runde NBA Drafta Luka Šamanić prošle sezone je igrao za Cibonu prije nego li je prešao u španjolsku Baskoniju. Tamo se Hrvat sjajno nametnuo te u posljednje vrijeme bilježi sjajne brojke. U srijedu navečer je Baskonia gostovala u Parizu gdje je poražena s 105:87, ali je Šamanić ponovno imao dobar učinak.

Baskonia je upisala novi poraz u novoj sezoni Eurolige, već četvrti u isto toliko utakmica. Pariška momčad je nakon prve četvrtine imala +9 da bi se do poluvremena na krilima Luke Šamanića koji je imao 11 poena vratili do -4.

Ipak, kako se minutaža hrvatskom košarkašu smanjila tako je prednost domaćih rasla. Na kraju je Pariz slavio s 105:87, a Šamanić je susret završio s 15 poena tri skoka i dvije asistencije.

Drugu utakmicu u nizu tako je Šamanić bio dvoznamenkast. Nakon pobjede protiv Reala u ACB ligi (17 poena), sada je zabio 15. Hrvat je bio dobar i u porazu protiv Zaragoze (21 poen), a i prošle sezone je uz ograničenu minutažu (14,3 minuta po utakmici i 15,2 minuta po utakmici) zabijao 7,3, odnosno 9,1 poena po utakmici.

Ovakvi nastupi trebali bi mu “kupiti” minute u baskijskoj momčadi pa bi sve češće mogli gledati ovakve nastupe u ACB ligi i Euroligi.