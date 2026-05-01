VIDEO / Povijesna sramota Hawksa! Knicksi ih deklasirali na vlastitom parketu i izborili polufinale istoka

New York Knicksi su nadmašili u gostima Atlantu 140-89, osiguravši pobjedu od 4-2.

Igrači New Yorka pružili su jednu od najdominantnijih izvedbi u povijesti NBA doigravanja. To je bio najveći broj poena koje su Knicksi postigli u doigravanju i njihova najveća pobjeda od 51 poena u doigravanju. Jedina veća razlika u pobjedi u povijesti kluba dogodila se ranije ove godine, kada je New York 21. siječnja pobijedio Brooklyn Netse 120-66.

Knicksi su uvjerljivo završili seriju, vodeći Hawkse s čak 61 koševa prednosti prije nego što su u posljednjoj četvrtini stavili svoju najbolju postavu na klupu. OG Anunoby postigao je 26 od svojih 29 poena u prvom poluvremenu.

Hawksi su pretrpjeli drugi najgori poraz u doigravanju u povijesti franšize. Tadašnji St. Louis Hawks izgubio je od Minneapolis Lakersa 1956. s 133-75. New York, koji je u prvom poluvremenu ostvario seriju od čak 63-11, predvodio je s čak 61 poenom razlike i pobijedio Hawkse treću utakmicu zaredom te se plasirao u polufinale konferencije četvrtu godinu zaredom.

Karl-Anthony Towns ostvario je svoj drugi triple-double u karijeri s 12 poena, 11 skokova i 10 asistencija, uz tri ukradene lopte.Svih 15 igrača New Yorka postiglo je poene u 6. utakmici serije, Mikal Bridges dodao je 24 poena, dok je Jaylen Brunson imao 17 koševa i osam asistencija. Atlantu je predvodio Jaylen Johnson s 21 poenom, osam skokova i šest asistencija, dok su C.J. McCollum, Nichelle Alexander-Walker i Jonathan Cummings dodali po 11 koševa. Centar New Yorka Mitchell Robinson i bek Atlante Dyson Daniels isključeni su iz igre nakon fizičkog sukoba sredinom druge četvrtine, kada su Knicksi vodili s 72-22.

Knicksi su osigurali mjesto u polufinalu Istočne konferencije, tamo će se suočiti ili s Boston Celticsima ili s Philadelphia 76ersima. Rezultat te serije je izjednačen na 3-3 nakon pobjede Philadelphije od 106-93

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.