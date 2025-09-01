VIDEO / Potez Crnogorca o kojem bruji Europa – protivniku kroz noge pa koš-faul

Podijeli :

Košarkaši Crne Gore u četvrtom su nastupu upisali prvu pobjedu na Eurobasketu 2025. porazivši Švedsku 87:81. Jedan od najboljih crnogorskih igrača bio je Igor Drobnjak s 15 poena, a upravo se on u drugom poluvremenu istaknuo jednim od najljepših poteza turnira. U prodoru je protivničkom centru Markussonu gurnuo loptu kroz noge i položio, dobivši pritom i dodatno slobodno bacanje zbog prekršaja. Pravi majstor.

