VIDEO / Postao drugi igrač u povijesti s 5000 poena, a onda napravio nešto što nije cijelu sezonu

U 16. kolu Eurolige je francuski ASVEL Lyon-Villeurbanne ugostio Bayern Munchen, a već u prvoj četvrtini vidjeli smo ispisivanje povijesti. Nando de Colo je s pet poena u prvih pet minuta prve četvrtine došao do 5000. poena u Euroligi. Postao je tako drugi igrač u povijesti koji je došao do te brojke. Jedini koji je to dosad napravio je Mike James, MVP iz 2024. godine. Osim toga, de Colo je za vrijeme obaranja rekorda napravio nešto što nije nijednom ove sezone. Naime, Francuz je promašio drugo slobodno bacanje te je prvi put ove sezone promašio slobodno bacanje. Bilo je to njegovo prvo promašeno nakon 55 uspješnih pokušaja.

