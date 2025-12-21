VIDEO / Pogledajte trenutak kad se ozlijedio Zubac

Podijeli :

Los Angeles Clippersi su kao domaćini svladali gradskog rivala Lakerse 103:88. Ozljedu krajem prve četvrtine doživio je i hrvatski centar Ivica Zubac, koji je uganuo gležanj. Zubac je u 11 minuta provedenih na parketu zabio pet koševa, imao dva skoka i asistenciju. Pogledajte trenutak kad se ozlijedio.

