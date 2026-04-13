VIDEO / Pogledajte show BiH košarkaša, odigrao je najbolju NBA utakmicu u karijeri

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Luka Garza odigrao je najbolju utakmicu u svojoj NBA karijeri u pobjedi Boston Celticsa protiv Orlando Magica (113:108) u posljednjem kolu ligaškog dijela sezone.

Trener Joe Mazzulla odlučio je odmoriti glavne zvijezde momčadi, što je Garzi otvorilo mjesto u početnoj petorci, a bh. centar tu je priliku maksimalno iskoristio.

Garza je na parketu proveo čak 38 minuta i utakmicu završio s impresivnih 27 poena uz šut iz igre 10/18. Uz to je dodao i 12 skokova, čime je ostvario vrijedan double-double učinak i bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu svoje momčadi.

Ovakva partija svakako nije prošla nezapaženo, pa ostaje za vidjeti hoće li Garza dobiti veću minutažu u nadolazećem doigravanju. Tijekom regularnog dijela sezone bh. košarkaš je prosječno igrao 16 minuta u 68 utakmica, uz učinak od 7,8 poena i 4 skoka po susretu.

Boston Celticsi sezonu su završili kao drugoplasirana momčad Istočne konferencije te će u doigravanju igrati protiv protivnika koji izbori plasman kroz play-in turnir.

Garzina sjajna predstava dolazi u idealnom trenutku i mogla bi biti dodatni adut za Boston u borbi za naslov.

