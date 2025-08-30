VIDEO / Pogledajte reakciju košarkaša Srbije nakon što ga je izbornik izvadio iz igre

Podijeli :

Srbija je u 2. kolu Eurobasketa u Rigi pobijedila Portugal 80:69. Nikola Jokić je postigao 23 poena uz 10 skokova, dok je Nikola Jović dodao 18 poena. Kod Portugala se istaknuo Diogo Brito sa 22 poena. Vasilije Micić, jedan od najiskusnijih igrača Srbije, nije ispunio očekivanja pa ga je izbornik Svetislav Pešić početkom posljednje četvrtine izvadio iz igre. Njegova nervoza bila je vidljiva, a kamera je zabilježila kako nešto govori na klupi. Srbija sada dijeli prvo mjesto u skupini A s Turskom s omjerom 2-0, dok su Portugal i domaćin Latvija na 1-1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.