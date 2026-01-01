VIDEO / Pogledajte ludu završnicu: Nuggetsi ipak uspjeli do pobjede bez Jokića i još tri startera

Podijeli :

Denver Nuggetsi upisali su veliku pobjedu protiv Toronto Raptorsa, slavivši rezultatom 106:103. Time su došli do omjera 23–10 na početku sezone, što ih trenutačno drži na trećem mjestu Zapadne konferencije.

Denver je u srijedu navečer bio bez čak četvorice startera – Nikole Jokića, Cama Johnsona, Aarona Gordona i Christiana Brauna. Uz to, Jonas Valančiūnas morao je napustiti utakmicu zbog istegnuća desnog lista. Upravo zato ova pobjeda, ostvarena u tako oslabljenom sastavu, ima još veću težinu.

Nuggetsi su vodili s tri poena otprilike dvije minute prije kraja, a Jamal Murray pokušavao je na svojim leđima povući napad. Utakmica je bila potpuno otvorena i čekala je momčad koja će u završnici uspjeti realizirati ključne napade – ili barem povezati dva koša zaredom. To nije pošlo za rukom nijednoj ekipi, no Raptorsi su izborili nekoliko odlazaka na liniju slobodnih bacanja i tako si osigurali posljednji napad, zaostajući tri poena.

R.J. Barrett imao je dobru poziciju za šut, lopta je gotovo prošla kroz obruč, ali na kraju nije prošla kroz njega. Nakon prekršaja Bruce Brown promašio je oba slobodna bacanja, a činilo se kako je Brandon Ingram nevjerojatnom tricom od table izjednačio u samoj završnici. Ipak, nakon dodatne provjere utvrđeno je da je lopta još bila na njegovim prstima u trenutku kada je isteklo vrijeme.

Denver je tako pobjegao s vrijednom pobjedom u Kanadi, 106:103.

