VIDEO / Pogledajte ludu završnicu u Philadelphiji: Promašio šut za pobjedu, a onda upisao nevjerojatnu blokadu

U noći s četvrtka na petak Philadelphia 76ers je ugostila Golden State Warriorse u Wells Fargo centru. Obje ekipe imale su svoje izostanke, Philadelphia je bila bez Joela Embiida, a Warriorsi bez Stephena Curryja. No, to nije spriječilo igrače da pruže nevjerojatnu predstavu u Philadelphiji. Odlučivalo je jedna lopta i to u posljednjih nekoliko sekundi. Prvo je Tyrese Maxey promašio šut za pobjedu, ali je njegov "airball" uhvatio VJ Edgecombe i pogodio za 99:98. Ipak, nastala je pomutnja kod 76ersa i Warriorsi su odjurili na drugi kraj parketa. No, Maxey je nakon što je završio na tribinama odjurio prema svom košu i blokirao De'Anthonyja Meltona za pobjedu 76ersa.

