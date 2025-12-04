VIDEO / Pogledajte ludu blokadu u posljednjoj sekundi koja je Spursima bez Wembanyame donijela pobjedu

Podijeli :

U noći sa srijede na četvrtak San Antonio Spursi su gostovali na Floridi kod Orlando Magica bez svog najboljeg igrača Victora Wembanyame. Međutim, nije ih to spriječilo da ostvare pobjedu. U gostima kod Orlanda do pobjede ih je vodio De'Aron Fox s 31 poenom, no on nije bio ključan za pobjedu, nego Luke Kornet koji je u susretu imao samo pet poena, sedam skokova i četiri asistencije.

