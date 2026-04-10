VIDEO / Pogledajte kako su se navijači Partizana oprostili od legendarnog Vujoševića

Sve utakmice Eurolige u ovom kolu počinju minutom šutnje u čast preminulog Duška Vujoševića, koji je u srijedu preminuo nakon teške bolesti.
Očekivalo se da će se navijači Partizana na poseban način oprostiti od svoje legende, a to su i učinili.
Podsjetimo, organiziran je i upis u knjigu žalosti, kojem se odazvao velik broj navijača i poštovatelja njegova lika i djela. Uvod u susret sa Žalgirisom bio je izrazito emotivan, a nakon minute šutnje na parket su bačene ruže.
Tribine su potom u tišini i bez glazbene pratnje odale počast, uz snažne ovacije i emotivnu atmosferu u dvorani.
