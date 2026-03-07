VIDEO / Pogledajte kako je sjajni Dončić utrpao 44 poena novom klubu Ivice Zupca

Kod gostiju Ivica Zubac još uvijek čeka na debi zbog ozljede gležnja, dok je prvo ime Pacersa bio Pascal Siakam s 26 poena, uz pet skokova i tri asistencije.

VIDEO / Šok za Denver: Jokićev najbolji suigrač nagazio na njegovu nogu i doživio neugodnu ozljedu! VIDEO / Pogledajte kako je Jokić neugodnim udarcem u lice ‘zalijepio’ Dončića

Lakersi su tijekom cijele utakmice kontrolirali rezultat i održavali visoku prednost te su tako stigli do omjera 38-25, što ih drži na šestom mjestu Zapadne konferencije. Pacersi su, s druge strane, posljednji na Istoku s omjerom 15-48.

Za Lakerse u ovom susretu nije nastupio LeBron James zbog ozljede lakta.