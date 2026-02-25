VIDEO / LeBron promašio tricu i stao u obranu Dončića, Slovenac se posuo pepelom nakon poraza

Podijeli :

U neizvjesnoj utakmici u Los Angelesu Orlando Magic je svladao domaće Lakerse sa 110-109.

Šest sekundi prije kraja susreta Wendell Carter je, u gužvi pod košem Lakersa, donio Orlandu vodstvo 110:109. Uslijedio je posljednji napad Lakersa, ali nisu uspjeli postići koš.

Luka Dončić izborio je dobru poziciju za šut, no nije se odlučio na njega. Umjesto toga dodao je loptu LeBronu Jamesu, koji je iz teške pozicije, iz okreta, promašio, pa su se pobjedi veselili gosti.

LeBron James je nakon utakmice o završnici rekao: “Pogađali smo šuteve, ali nismo uspjeli stvoriti veću razliku.”

O posljednjem napadu dodao je: “Dobili smo dobru priliku. Luka je imao prostora, ali mislim da nije pronašao pravi balans. Nismo dobili šut kakav smo željeli.”

James je stao u obranu suigrača: “Morat ćete pitati Luku. Kako sam ja to vidio? Izgubio je ravnotežu. Nije imao ritam s loptom. To je omogućilo protivniku da mu se približi.”

Luka Dončić priznao je pogrešku: “Znao sam da sam otvoren, ali udaljenost mi se činila prevelikom. Napravio sam dribling i pomaknuo se bliže liniji. Nisam smio primiti loptu.” Dodao je: “Nisam želio izgubiti loptu. Trebao sam napasti. Posljednji napad utakmice je na meni.”

SLAVLJE THUNDERA

Prvaci Oklahoma City Thunder u turbulentnoj su utakmici kao gosti svladali Toronto Raptorse sa 116-107. Thunder je dvije minute prije kraja treće četvrtine vodio s uvjerljivih 96-71 samo da bi Raptorsi četiri minute prije kraja poravnali na 101-101. No, tada je Cason Wallace s četiri uzastopna poena, osvojenom loptom i asistencijom ipak spriječio veliki preokret. Wallace je predvodio Thunder, koji i dalje igra bez Shaija Gilgeous-Alexandera, sa 27 koševa, 8 skokova i 7 asistencija, dok je RJ Barrett sa 21 ubačajem bio najefikasniji kod Raptorsa.

Oklahoma City je na vrhu Zapada sa 45-14, dok je Toronto peti na Istoku sa 34-24.

CELTICSI BOLJI OD SUNSA, CAVSI IZJEDNAČILI PROTIV KNICKSA

Boston Celticsi učvrstili su se na drugom mjestu Istoka 97-81 gostujućom pobjedom protiv oslabljenih Phoenix Sunsa. Derrick White je sa 22 pogotka predvodio Celticse, dok je Collin Gillespie ubacio 15 za Sunse.

Boston je sada na omjeru 38-19, dok je Phoenix sa 33-26 na sedmom mjestu Zapada.

Cleveland Cavaliersi poravnali su se s New York Knicksima na trećem mjestu Istoka 109-94 domaćom pobjedom u međusobnom dvoboj, oba sastava su sada na omjeru 37-22. Donovan Mitchell je zabio 23 za domaće, a Jalen Brunson 20 za goste.