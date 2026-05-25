VIDEO / Pogledajte brutalno zakucavanje hrvatskog talenta u važnoj pobjedi u Francuskoj

U prvoj utakmici četvrtfinala francuske LNB lige Nanterre je s 90:74 bio bolji od Le Mansa te je napravio veliki korak prema polufinalu. U toj pobjedi obol je dao i hrvatski košarkaš Roko Prkačin koji je utakmicu završio s osam poena, tri skoka, dvije blokade i jednom asistencijom. Posebno dobar potez Prkačin je imao sredinom treće četvrtine kada se iz kuta sjurio prema košu i snažno zakucao preko gostujućeg centra. Pokazao je tada zašto ga je za sljedeću sezonu vrbovalo sveučilište Penn State.

