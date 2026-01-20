VIDEO / Pistonsi u derbiju Istoka s ‘pola koša’ prednosti svladali Boston

Podijeli :

U noći s ponedjeljka na utorak Detroit Pistonsi, vodeća momčad Istočne konferencije, ugostili su Boston Celticse, drugu najbolju momčad iste konferencije. Kao što je i poredak nagovijestio, dobili smo izjednačenu utakmicu u kojoj su na kraju do pobjede došli Pistonsi sa 104:103.

Obje ekipe su u ovom susretu imale relativno velika vodstva, ali ne i nedostižna. Pistonsi su došli do +12 dok su Celticsi Pistonsima najviše pobjegli na +8.

Ne čudi stoga da se u posljednjoj četvrtini igrala dramatična košarka. Nešto više od tri minute prije kraja je Jaylen Brown svojim košem donio prednost od 97:96 za Celticse da bi nakon toga do dvije minute i 20 sekundi prije kraja utakmica bila u egalu.

Prvo je tada Cade Cunningham pogodio za vodstvo 101:99, a onda je Tobias Harris tricom slomio utakmicu. Smanjili su Celticsi do kraja na 104:103, ali su Pistonsi došli do 30. pobjede sezone.

Najbolji u redovima Detroita bili su Harris i Cunningham koji su zabili 25, odnosno 16 poena. Uz te poene Cunningham je dodao i nevjerojatnih 14 asistencija. Celticse je do tijesnog poraza vodio Brown s 32 poena.

Pistonsi su sada na omjeru 30-10 dok su Celticsi na 26-15.

