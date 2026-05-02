VIDEO / Pistonsi najvećim gostujućim preokretom u povijesti doigravanja izborili sedmu utakmicu

Prvi nositelji Istočne konferencije Detroit Pistonsi nadoknadili su zaostatak od 3-1 u pobjedama te su u noći s petka na subotu pobjedom od 93:79 nad Orlando Magicom izborili sedmu utakmicu koja će se igrati na njihovom parketu.

Pistonsi su u drugom poluvremenu napravili nevjerojatan preokret jer su početkom drugog dijela zaostajali s čak 24 poena.

Fenomenalnom trećom četvrtinom u kojoj su primili samo 11 poena došli su na -9, a onda su serijom 16-1 došli i do prednosti od +8. Nakon toga više nije bilo povratka za Orlando koji je morao upisati poraz od 93:79.

Ovaj povratak Pistonsa najveći je gostujući “comeback” u povijesti NBA doigravanja. Detroit je tako izborio sedmu utakmicu iako su gubili s 3-1 te će imati priliku postati 14. momčad u povijesti NBA lige koja je nadoknadila zaostatak od 3-1.

Posljednja dva puta to je pošlo za rukom Denver Nuggetsima u “korona” doigravanju 2020. godine. Momčad Nikole Jokića to je napravila u dvije uzastopne runde.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.