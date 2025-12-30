VIDEO / Partizan se malo podigao, ali ipak upisao novi euroligaški poraz

Podijeli :

Košarkaši Partizana doživjeli su novi poraz u 19. kolu Eurolige. Ovoga puta izgubili su u Valenciji od istoimenog domaćina rezultatom 86:73.

Uzastopni teški porazi od Žalgirisa i Maccabija spustili su atmosferu u Partizanu na najnižu razinu. Dolazak novog trenera Joana Peñarroye nije donio trenutačni preporod crno-bijelih, no iako je upisan novi poraz, dojam iz Valencije bio je znatno bolji nego u prethodne dvije utakmice.

Prvih pet minuta susreta bilo je idealno za Peñarroju i njegovu momčad. Partizan je igrao odličnu obranu, kontrolirao skok i imao brz, racionalan napad. Rezultat je nakon pola prve četvrtine bio 17:6 za Partizan, uz dvije trice Sterlinga Browna.

Međutim, ulaskom Duejnea Washingtona umjesto Camerona Paynea napad Partizana izgubio je tečnost. Valencia je to iskoristila i serijom 12:3 smanjila zaostatak na samo dva poena (20:18). Ipak, crno-bijeli su atraktivnim zakucavanjem Fernanda zaključili prvu četvrtinu s vodstvom 22:18.

Dobro je Partizan otvorio i drugu četvrtinu, tricom Jabaria Parkera za 25:18. Da je raspoložen, Parker je pokazao i nekoliko minuta kasnije kada je sjajno pročitao namjeru Nicka Calathesa i lagano poentirao za 29:23. Prednost od šest poena Partizan je držao sve do tri minute prije kraja poluvremena, kada je Valencia s dvije trice prvi put došla do izjednačenja – 35:35. Ni sljedeći napad nakon time-outa Partizan nije iskoristio, što je domaćin kaznio. Montero je s linije slobodnih bacanja 2:45 prije odmora donio Valenciji prvo vodstvo – 37:35.

Novom tricom Badija Valencia je povela 40:37, ali Partizan nije posustao. Nastavio je odgovorno igrati u obrani i nakon dvije sjajne defenzivne akcije postigao lake koševe za novo vodstvo 41:40 minutu i pol prije kraja druge četvrtine. Završnica poluvremena bila je vrlo zanimljiva. Washington je četiri sekunde prije kraja pogodio za 43:43, a zatim je Bonga ukrao loptu i izborio dva slobodna bacanja. Ipak, prvo je promašio, dok se kod drugog lopta zaglavila na obruču, pa je dosuđeno podbacivanje nakon kojeg se rezultat nije mijenjao. Na veliki odmor otišlo se s neriješenim ishodom.

Za razliku od prvog poluvremena, početak treće četvrtine donio je ubrzan ritam i velik broj poena. Već nakon pet minuta palo je ukupno 27 poena, a Partizan je vodio 58:55. Uslijedilo je dvije i pol minute bez koša, koje je prekinuo Costello tricom za 58:58.

U tim trenucima Partizan je djelovao pomalo smušeno, no Valencia to nije znala iskoristiti, ponajviše zbog Nilsa Sakoa koji je imao četiri uzastopna slobodna bacanja, a pogodio je samo jedno. Na drugoj strani Washington je tricom minutu prije kraja treće dionice vratio prednost Partizanu – 63:59.

Ipak, proradio je Darius Thompson koji je s dvije trice do kraja treće četvrtine donio Valenciji prvo vodstvo na kraju jedne dionice – 65:63. Partizan je kroz tri četvrtine dobro kontrolirao izgubljene lopte, no već u prva četiri minuta posljednje dionice napravio je dvije pogreške, što je domaćinu donijelo laka četiri poena i vodstvo 69:65.

Dylan Osetkowski je tricom pred istek napada smanjio na 69:68, a Partizan je imao priliku i za preokret. Međutim, kapetan Vanja Marinković promašio je dvije uzastopne trice.

Cameron Payne potom je napravio nesportsku osobnu pogrešku, svoju četvrtu na utakmici. Montero je pogodio jedno od dva slobodna bacanja, a Valencia je u sljedećem napadu dodala još dva poena za 74:68 četiri minute prije kraja. Nakon novog promašaja Partizana, Montero je opet bio polovičan s linije slobodnih bacanja, ali je Valencia došla do velikih +7.

U završnici je Partizan potpuno posustao, dok je domaćin gotovo svaki napad realizirao. Ključnu ulogu imao je Rivers koji je tricom dvije minute prije kraja povisio na 80:71 i praktički riješio pitanje pobjednika. Partizan je tako upisao novi poraz u Euroligi.

