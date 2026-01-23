VIDEO / Partizan od -27 do pobjede u produžetku, moćno izdanje Zvezde u Bologni

Podijeli :

U utakmici 24. kola Eurolige, Partizan je slavio protiv Hapoela u BMW Areni u Munchenu 104:101.

Utakmica je odigrana u „BMW Areni“ u Münchenu, a regularni dio susreta završio je rezultatom 88:88, nakon čega je Partizan slavio s 104:101 poslije produžetka.

Nakon užasnog prvog poluvremena i zaostatka od čak 27 poena, crno-bijeli su uspjeli pronaći “dobitnu“ petorku te su krajem treće četvrtine nagovijestili veliki povratak u ovu utakmicu.

Pri rezultatu 88:88, sekundu prije kraja, Calathes je iz auta uposlio Bongu, no njemački reprezentativac promašio je tricu i susret je otišao u produžetak.

A ondje je Partizan nastavio igrati impresivnim intenzitetom, a posebno se istaknuo Sterling Braun, koji je s osam poena u tom razdoblju dao ključan doprinos u napadu i riješio utakmicu.

Najefikasniji pojedinac utakmice u redovima Partizana bio je Cameron Payne sa 19 poena i tri asistencije.

Istaknuo se i Arijan Lakić sa 15 poena, osam skokova i dvije asistencije. Odličan nastup imao je i Bruno Fernando sa 14 poena, te Vanja Marinković sa 12 poena do ozljede.

Dvoznamenkasti poenterski učinak imao je i Isaac Bonga sa 10 poena i devet skokova, te tri asistencije, te Sterling Brown sa 13 poena, od čeka čak osam u produžetku.

Na drugoj strani najefikasniji bio je Daniel Oturu sa 24 poena, te Vasilije Micić sa 19 poena.

Košarkaši Crvene zvezde u 24. kolu Eurolige pobijedili su u gostima Virtus u Bologni 102:93.

Najučinkovitiji u redovima Zvezde bio je Butler sa 16 poena i šest asistencija. Nwora je ubilježio 15 poena, Kalinić i Moneke po 13, Odželej 11, a upisana su i dva double-double učinka – Miller-McIntyre s 10 poena i 12 asistencija te Izundu s 12 poena i 10 skokova. Na drugoj strani najefikasniji je bio Diouf s partijom karijere i 21 poenom, dok su Alston i Edwards postigli 18, odnosno 16 poena.

Crvena zvezda u sljedećem kolu dočekuje Dubai sljedećeg petka.

