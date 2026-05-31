VIDEO / Osobni trener Ivice Zupca otvoreno za SK: “Naravno da smo pričali o mogućnosti da Shane Larkin igra za Hrvatsku, ali…“

Eibner-Pressefoto-Roland Sippel via Guliver

Od najboljeg studenta Kineziološkog fakulteta do suradnje s najvećim košarkaškim imenima - sportski put Luke Svilara primjer je kako se znanje, rad i predanost mogu pretvoriti u vrhunsku karijeru.

Ovaj 36-godišnjak iz Slavonskog Broda danas je jedan od najcjenjenijih hrvatskih kondicijskih stručnjaka, a trenutačno kao osobni trener tijekom izvansezonskog razdoblja svakodnevno radi s NBA centrom Ivicom Zupcem i zvijezdom Anadolu Efesa Shaneom Larkinom.

Prije toga Svilar je stjecao iskustvo u nekim od najjačih europskih i svjetskih košarkaških sredina, radeći u KK Zagreb, Baskoniji, Bayernu, Turk Telekomu te u NBA organizaciji Charlotte Hornetsa. U razgovoru za Sport Klub govorio je o suradnji s Larkinom i Zupcem, iskustvu rada u NBA ligi, završnici Eurolige te očekivanjima od hrvatske reprezentacije pod vodstvom Tomislava Mijatovića.

Krenimo sa Shaneom Larkinom, igračem Anadolu Efesa, kojem si trenutačno osobni trener. Vaša suradnja počela je još u Baskoniji?

“Često pričamo nas dvojica kako je već prošlo deset godina otkako se poznajemo. Tamo smo se prvi put upoznali. To je bio njegov prvi angažman nakon NBA-a.

“Nakon što je otišao iz Baskonije, ponovno je jedno vrijeme bio u NBA-u, a zatim je stigao u Efes. Planirao je organizirati kampove neposredno prije Covida i tada je želio angažirati mene za rad na tim kampovima. Uvijek smo ostali u kontaktu. Na kraju je prije nekoliko godina odlučio napraviti korak više kada je riječ o ljudima koji ga okružuju. Već je angažirao privatnog kuhara i slične stručnjake u Istanbulu. Tada mi je ponudio ugovor da radimo tijekom cijele sezone.”

Sad znamo u čemu leži dio tajne uspjeha Efesa, koji je predvođen Larkinom dva puta bio prvak Europe. Malo je nedostajalo da zaigra za hrvatsku reprezentaciju. Jeste li pričali o tome?

“Da, Shane je baš posvećen košarci. Naravno da smo pričali o mogućnosti da igra za Hrvatsku iako puno ljudi misli da je to bila samo zezancija, a zapravo nije. Što se njegove profesionalne strane tiče, on je čovjek koji je minimalizirao izlaske. Vodi vrlo miran i normalan život, zna što mu treba. Zahvaljujući ocu, koji je Hall of Famer u bejzbolu, vidio je što znači biti profesionalac na najvišoj razini i kako izgraditi dugu karijeru. Jednostavno je posložio stvari kako treba i zato je danas tu gdje jest.”

Nedavno je završio Final Four Eurolige u Ateni, gdje je Olympiakos u finalu pobijedio Real Madrid. Možeš li to kratko prokomentirati?

“Olympiakos je igrao najbolju košarku tijekom cijele sezone, a dobro je trener Bartzokas rekao nakon osvajanja naslova: ‘Zaslužili smo.’ S obzirom na način na koji već godinama igraju i činjenicu da su stalno u samom vrhu, njihova sezona bila je izvrsna. Imaju igrače koji definitivno mogu nositi momčad na Final Fouru i napokon su to dokazali. Sretan sam zbog njih jer su mi dragi još od Printezisova šuta.”

Kako komentiraš sezone hrvatskih igrača u NBA ligi? Dario Šarić vratio se u Europu, a tu su još Karlo Matković i Ivica Zubac, s kojim svakodnevno radiš u Zagrebu.

“Dario ima odličnu karijeru i mislim da se u NBA-u dokazao. Mene također čudi što nije otišao u neki drugi klub, ali vjerujem da je procijenio kako mu je potreban odmor nakon sezone. Također je vrlo dobro igrao za reprezentaciju. Nekad odmor nije loša stvar kako bi se u novu sezonu krenulo svježe i od nule. Ivica Zubac igra odlično u NBA-u i mislim da će mu sljedeća sezona biti vrlo uspješna, ali i uzbudljiva. Karlo Matković je nekoliko puta pokazao da pripada NBA ligi i da je tamo njegovo mjesto. Imao je nekoliko jako dobrih utakmica, a tu je i ono atraktivno zakucavanje od 360 stupnjeva koje se tjednima vrtjelo po televizijama. On je još mlad igrač, ali njegovo je mjesto u NBA-u.”

Govoreći o radu s Ivicom Zupcem, naglašava da je ključ uspjeha zdravlje i kontinuitet rada, a hrvatskog centra opisuje kao iznimnog profesionalca i jednog od najvećih radnika s kojima je surađivao.

“Ono što je najvažnije jest da je igrač zdrav i dostupan. Kada si na terenu, sve je puno lakše.”

Osvrnuo se i na hrvatsku reprezentaciju te izrazio optimizam nakon dolaska Tomislava Mijatovića na mjesto izbornika.

“Uvijek vjerujem da Hrvatska može napraviti veliki iskorak. Ako budemo dovoljno strpljivi, uspjeh će doći.”