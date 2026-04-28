VIDEO / Orlando blizu senzacije, ovo se dogodilo samo sedam puta u povijesti NBA lige

Podijeli :

AP Photo/John Raoux via Guliver

Orlando Magic pobijedio je na domaćem terenu Detroit Pistonse 94:88 te tako poveo 3:1 u prvom krugu NBA play-offa.

Momčad iz Floride blizu je prolaska u drugi krug play-offa, ali i jednog povijesnog podviga. Naime, samo sedam puta u povijesti najbolja momčad konferencije ispala je u prvoj rundi doigravanja. Detroit je regularni dio sezone završio kao najbolji na Istoku.

Magic je krenuo silovito, imao 17:5, ali onda su Pistonsi preokrenuli stvar u drugoj četvrtini (46:37). Na poluvremenu Orlando je i dalje imao prednost od 54:52. U drugom poluvremenu gosti nisu više uspjeli preokrenuti, samo su dva puta uspjeli izjednačiti.

Desmond Bane s 22 poena, Franz Wagner s 19, Paolo Banchero s 18 i osam skokova predvodili su Orlando.

Cade Cunningham s 25, devet skokova i šest asistencija te Tobias Harris s 20 poena i šest skokova bili najbolji kod Detroita.