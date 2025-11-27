VIDEO / Oklahoma nastavila dominaciju, Hrvati bez minutaže u NBA

Podijeli :

Oklahoma City Thunder su sinoć kod kuće u utakmici NBA kupa u Zapadnoj grupi A sa 113:105 svladali Minnesota Timberwolvesem a do slavlja ih je sa 40 koševa predvodio Shai Gilgeous-Alexander.

Thundersi su pobijedili u 10 uzastopnih utakmica i u 18 od prvih 19, što je najbolji početak u ligi od 19 utakmica otkako je Golden State započeo sezonu 2015./2016 s omjerom 24-0. Oklahoma City ima omjer 3-0 u NBA kupu prije finalne utakmice grupne faze protiv Phoenixa u petak, dok je Minnesota pala na 2:2. Edwards je bio najbolji kod Minnesote s 31 poenom, a Isaiah Hartenstein je dodao 15 koševa. Timberwolvesi su izgubili tri uzastopne utakmice.

Memphis Grizzlies su sinoć u gostima sa 133:128 slavili nakon produžetka protiv New Orleans Pelicansa Jaren Jackson Jr. postigao je 27 poena, Jaylen Wells dodao je 25 poena, što je najviše u sezoni, a Zach Edey je pridonio s 21 poenom i 15 skokova za Memphis Jackson je postigao pet svojih poena u produžetku, uključujući dva slobodna bacanja 5,3 sekunde prije kraja, čime je osigurao pobjedu.. New Orleans je otvorio produžetke tricom Josea Alvarada za vodstvo od 125:122 prije nego što je Jackson odgovorio tricom. Wells je povećao vodstvo na 127:125 2:32 minute prije kraja nakon šuta s četiri metra, a Cedric Coward je pogodio slobodno bacanje za vodstvo od 128:125 nršto manje od dvije minute prije kraja. Alvarado je dodao još jednu tricu, za izjednačenje 128:128, minutu i 39 sekundi prije kraja. No, onda je Wells zakucao za 130:128 47,3 sekunde prije kraja. Alvarado je predvodio Pelicanse s 24 poena, što je najviše u sezoni, a Saddiq Bey je dodao 18 poena i 10 skokova. Postigao je 18 poena u prvom poluvremenu. Zion Williamson završio je sa 17 poena. Karlo Matković nije konkurirao za sastav Pelicansa. Grizzliesi su poboljšali svoj omjer na 2-2 u Zapadnoj grupi B, dok je New Orleans pao na 0-4.

Toronto Raptors su u utakmici NBA kupa nadigrali u gostima Indiana Pacerse sa 97:95 a pobjedu im je osigurao Brandon Ingram koji je zabio koš u posljednjoj sekundi susreta, a Toronto Raptorsi su pobijedili Indiana Pacerse u gostima 97-95 u utakmici NBA kupa za svoju devetu uzastopnu pobjedu. Ingram je završio s 26 poena, a Scottie Barnes je dodao 24 poena i 10 skokova, čime su Raptorsi završili prvi u Istočnoj skupini A s rezultatom 4-0. To im je ujedno i deveta pobjeda zaredom. U redovima Pacersa, koji imaju omjer 0-3 u Istočnoj skupini A u NBA kupu, najbolji je bio T.J. McConnell sa 16 poena. Bennedict Mathurin dodao je 15 poena i promašio tricu u posljednjoj sekundi. Toronto je ponovno poveo 91:90 kada je Barnes pogodio dva slobodna bacanja 4:11 minuta prije kraja. Nakon što su Pacersi izjednačili, Ingramov šut s 180 cm donio je Raptorsima vodstvo od 93:91 3:35 minuta prije kraja. Huffovo zakucavanje izjednačilo je rezultat 2:40 minuta prije kraja prije nego što je Ingram pogodio još jedan šut. McConnellovo polaganje ponovno je izjednačilo, 95-95 1:33 minuta prije kraja, a Ingram je zaključio utakmicu pobjedničkim šutom 0,6 sekundi prije kraja.

Miami Heat se sa 106:103 nadigrao Milwaukee Buckse u susretu skupine C Istok NBA kupa, a Tyler Herro postigao je 29 poena za šestu uzastopnu pobjedu svoje momčadi. Herro je također imao sedam asistencija, Bam Adebayo je dodao 17 poena i 11 skokova za Miami. Ryan Rollins je postigao 26 poena, Myles Turner 24, a Gary Trent Jr. 15 za Milwaukee, koji je, četvrtu utakmicu zaredom bio bez svog najboljeg igrača Giannisa Antetokounmpa, pretrpio šesti uzastopni poraz. Heat je poboljšao svoj omjer na 3-1 u NBA kupu, dok su Bucksi pali na 2-1. Obje momčadi se još uvijek bore za plasman u nokaut rundu. Heat je vodio na svakom odmoru, i sredinom zadnje četvrtine imao 12 koševa prednosti te 102-91 tri minute i 43 sekunde do kraja. Tada su Rollins i Turner predvodili Buckse u napadu 10-2 i smanjili razliku na tri boda. Adebayov koš doveo je Miami u vodstvo od 106-101 55 sekundi prije kraja i prije nego što je Rollins pretvorio loptu u faul na drugoj strani terena. Njegovo bonus slobodno bacanje nije bilo uspješno, ali je sam odbio loptu i šutirao prema Trentu za promašeni pokušaj za tri poena. Herro je promašio koš na drugoj strani terena, što je Milwaukeeju dalo još jednu priliku za izjednačenje rezultata, ali Turner nije uspio pogoditi predzadnji šut iz dubine.

New Yorks Knicks su u gostima uvjerljivo sa 129:101 svladali Charlotte Hornetse u utakmici skupine C Istok NBA kupa i sada imaju omjer 2-1. Jalen Brunson zabio je 33 koša, Josh Hart je dodao 22, a Karl-Anthony Towns i Miles McBride po 19 svaki. Ovaj rezultat eliminirao je Charlotte iz borbe za NBA kup. Hornetse, koji su izgubili sedam utakmica zaredom, predvodio je Brandon Miller s 18 poena, a Miles Bridges je ubacio 17.

San Antonio Spursi su u gostima sa 115:102 pobijedili Portland Trail Blazerse u NBA kupu. De’Aaron Fox postigao je 14 od svojih sezonski rekordnih 37 poena u zadnjoj četvrtini te dodao osam asistencija, šest skokova i tri ukradene lopte za pobjedu u NBA kupu u petak navečer. Devin Vassell postigao je 23 poena, a Harrison Barnes dodao je 13 za Spurse, koji su poboljšali svoj omjer na 4-1 dok igraju bez svoje zvijezde Victora Wembanyame. Spursi imaju omjer 2-1 u zapadnoj skupini C i izjednačeni su s Denver Nuggetsima u borbi za prvo mjesto. Dvije momčadi igraju jedna protiv druge u petak navečer u Denveru s automatskim mjestom u nokaut rundi.Trail Blazersi (2-2) su ispali iz NBA kupa u srijedu. Deni Avdija postigao je 37 poena, što je njegov sezonski rekord, uz osam asistencija i šest skokova za Portland, koji je izgubio osmi put u posljednjih 11 utakmica.

Houston Rockets su u San Franciscu sa 104:100 bili bolji od Golden State Warriorsa koji su u NBA kupu završili nastup u Zapadnoj skupini C s omjerom 2-2. Reed Sheppard je ostvario najbolji nastup u karijeri s 31 poenom pogodivši ključni koš 2:58 minuta prije kraja, Alperen Sengun je dodao još jedan u posljednjoj minuti za pobjedu Houstona.Houston se neće plasirati u zapadno polufinale Kupa, kao ni Warriorsi, koji su poraženi treći put u četiri Kup utakmice. Utakmica je bila izjednačena 91-91 nakon što je rookie Warriorsa Will Richard pogodio koš polaganjem nešto manje od četiri minute do kraja. Thompsonova dva slobodna bacanja 19 sekundi kasnije donijela su Houstonu vodstvo, nakon čega je Sheppardov ključni šut udvostručio prednost. Thompson je postigao koš nakon dodavanja, a nakon što je Golden State smanjio zaostatak na 97-93, Sengun je zabio preko Draymonda Greena 52,1 sekunde prije kraja, osiguravši Houstonu 12. pobjedu u posljednjih 14 utakmica. Sengun je pomogao sa 16 poena unatoč šutu od 7 od 18, dok je Jabari Smith Jr. dodao 15 poena, a Aaron Holiday 14. Clint Capela je s klupe u 18 minuta imao 12 skokova, osam u napadu. Warriorse, koji su bili bez Jonathana Kuminge i Ala Horforda prije nego što su u drugoj četvrtini izgubili Garyja Paytona II zbog ozljede, predvodio je Jimmy Butler III s 21 poenom.

Boston Celticsi su sinoć prekinuli niz od 13 pobjeda Detroit Pistonsa svladavši ih sa 117:114. Pistonsima nisu pomogla ni 42 koša Cadea Cunninghama koji je tome dodao i osam skokova i pet asistencija. Cunningham je promašio slobodno bacanje koje je moglo odvesti utakmicu u produžetak u posljednjim sekundama susreta. Jaylen Brown je s 33 poena bio najbolji strijelac Bostona, a pratio ga je Derrick White koji je zabio šest trica. Razlika u ovoj tijesnoj utakmici nikada nije premašila 10 poena. Boston je osmi na Istoku (10-8), a Detroit, koji je izgubio svoju prvu utakmicu NBA kupa, u petak će se boriti s Orlandom za mjesto u četvrtfinalu ovog natjecanja.

Phoenix Suns su u gostima u skupini A Zapada NBA kupa sa 112:100 pobijedili Sacramento Kingse i sada imaju omjer 3-0 kao i Oklahoma City Thunder s kojima će u petak igrati u Oklahoma Cityju, a pobjednik će osvojiti grupu. Mark Williams je bio najbolji pojedinac Sunsa s 21 poenom i 17 skokova, a Collin Gillispie je također ubacio 21 koš. Phoenix nije zaostajao na putu do svoje četvrte pobjede u pet utakmica i druge u dva susreta s Kingsima ove sezone. Sacramento je izgubio deveti put u 11 utakmica. Kingsi, koji su s omjerom 0-3 u NBA kupu, ispali su iz natjecanja. Sacramento su predvodili Keegan Murray i Russell Westbrook, koji su svaki postigli po 19 poena. Dario Šarić nije konkurirao za sastav Sacramenta.

